PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag (01.01.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Plattling.

Gegen 16.30 Uhr teilt eine Mitarbeiterin am Bahnhof mit, dass es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Zwei Personen haben versucht in der Eingangshalle des Bahnhofs einem 66-jährigen Ukrainer den Rucksack zu entreißen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 66-Jährige zu Boden ging. Bei dem Gerangel wurde auch dessen Rucksack beschädigt. Die beiden Tatverdächtigen, ein 30-jähriger Deutscher und eine 35-jährige Russin, wurden wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Zeugenaufruf

Personen, die die Auseinandersetzung am Donnerstag (01.01.2026) gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofshalle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Deggendorf unter der 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 02.01.2026, 12.55 Uhr