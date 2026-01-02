HOF. Unbekannte beschädigten im Stadtgebiet von Hof die Schaufensterscheibe eines Parteibüros. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen dem 25. Dezember 2025 und Dienstagnachmittag, 30. Dezember 2025, beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe des AfD-Parteibüros in der Marienstraße. Hierfür warfen sie mutmaßlich einen Stein gegen die Scheibe, die dadurch zu Bruch ging.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Marienstraße in Hof verdächtige Personen, Geräusche oder Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.