FEUCHT. (3) Bereits am späten Nachmittag des 21.12.2025 ereignete sich am S-Bahnhof Feucht-Moosbach (Nürnberger Land) ein tragischer Unfall. Ein 12-jähriges Mädchen wurde von einem abfahrenden Zug erfasst und erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Schwabach konnte nun die Hintergründe des Geschehens ermitteln.



Am 21.12.2025 erhielt die Polizei gegen 17:30 Uhr die Mitteilung, dass eine Person am S-Bahnhof Feucht-Moosbach in den Gleisbereich gefallen und von einem Zug erfasst worden war. Das schwer verletzte 12-jährige Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo es am 22.12.2025 seinen Verletzungen erlag.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Altdorf vor Ort. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am S-Bahnhof. Hierzu musste die Zugstrecke für einige Zeit gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen führte das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei durch. Insbesondere durch die gründlichen Ermittlungen am Unfallort, die Auswertung von Videokameras und die Befragung von vor Ort angetroffenen Personen konnte die Unfallursache nun geklärt werden. Es stellte sich heraus, dass sich die 12-Jährige mit Freunden am S-Bahnhof getroffen hatte. Hier sprang sie, zusammen mit einigen ihrer Bekannten, von außen auf den abfahrenden Zug auf. Das Mädchen stürzte und geriet unter den ausfahrenden Zug. Dabei zog sie sich so schwere Kopf- und Beinverletzungen zu, dass sie am Folgetag verstarb.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, solche Risiken einzugehen. Die entstehenden Gefahren sind unbeherrschbar und können mit schwersten Verletzungen einhergehen oder im schlimmsten Fall tödlich enden.



Erstellt durch: Marc Siegl