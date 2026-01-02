BAYREUTH. In einem Wohngebiet im Bayreuther Stadtteil Saas brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Anemonenweg ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Dezember 2025, 10 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 17 Uhr, hebelten die Täter eine Tür zur abgeschlossenen Garage auf. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus, indem sie ein Kellerfenster eintraten. Im Inneren durchsuchte die Einbrecher zahlreiche Schränke und Räumlichkeiten.

Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Den Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei Bayreuth auf etwa 2.000 Euro.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich Bayreuth-Saas verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 an die Kriminalpolizei Bayreuth zu wenden.