RUHSTORF A.D. ROTT, LKR. PASSAU. Einsatzkräfte wurden am frühen Silvesterabend verständigt, nachdem eine Frau von Schüssen verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden und wurde zwischenzeitlich inhaftiert. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge schoss der 67-jährige Deutsche wohl auf seine ehemalige Lebensgefährtin und verletzte sie schwer. Die 59-Jährige Deutsche befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt übernommen.

Am Donnerstag (01.01.2025) wurde der 67-Jährige beim zuständigen Amtsgericht in Passau vorgeführt. Dabei wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 02.01.2026, 10.07 Uhr