GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Unbekannte Täter versuchten in Goldkronach gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 2.30 Uhr, machten sich ein oder mehrere Unbekannte an der Eingangstür eines Zweiparteienhauses in der Buchenstraße zu schaffen. Bewohner stellten frische Beschädigungen an der Tür und der Türzarge fest.

Trotz deutlicher Hebelspuren gelang es den Unbekannten nicht, in das Wohnanwesen einzudringen. Ein Entwendungsschaden entstand daher nicht. Den Sachschaden an der Eingangstür schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Wer im genannten Zeitraum in der Buchenstraße in Goldkronach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.