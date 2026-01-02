MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch (31.12.2025) wurde eine leblose Person in einem Becken der Kläranlage aufgefunden. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 09.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Klärwerks bei der Einsatzzentrale der Polizei, dass sie mutmaßlich eine leblose Person in einem Klärbecken gesehen habe. Die Person konnte mit Hilfe der Feuerwehr geborgen werden, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Es handelt sich dabei um einen 56-jährigen deutschen Mitarbeiter des Klärwerks. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen unter Einbeziehung der Berufsgenossenschaft übernommen. Es liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Veröffentlicht: 02.01.2026, 08.55 Uhr