OBERPFALZ. Überwiegend friedlich ist die Oberpfalz in das neue Jahr 2026 gestartet. Das Polizeipräsidium Oberpfalz verzeichnete in der Silvesternacht weit über 300 Einsätze, was im Vergleich zum Vorjahr eine konstante Einsatzlage zeigt. Die überwiegend friedliche Feieratmosphäre trug dazu bei, dass es lediglich zu wenig größeren und vielen kleineren Bränden, Ruhestörungen, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen kam. Während im letzten Jahr fünf Angriffe auf polizeiliche Einsatzkräfte verzeichnet wurden, gab es heuer erfreulicherweise nur zwei Angriffe, jedoch ist jeder dieser Vorfälle einer zu viel.

Besonders positiv ist das Geschehen im Bereich der Regensburger Innenstadt zu bewerten. Es hielten sich weniger Personen als in den vergangenen Jahren im Bereich der Donauparallele auf, und das Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern wurde in der Altstadt überwiegend eingehalten. Das Personenaufkommen normalisierte sich nach dem Jahresübergang und unterschied sich nicht von einer gewöhnlichen Regensburger Samstagnacht.

Größere Brandgeschehen in der Silvesternacht

Brand einer Pergola greift auf Haus über

GRAFENWIESEN, LKR. CHAM. Am Silvesterabend, gegen 19:50 Uhr, wurde der Vollbrand einer Pergola in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Grafenwiesen festgestellt. Die Bewohner alarmierten umgehend die Feuerwehr, die mit einer Vielzahl von Einsatzkräften ausrückten. Dank des beherzten Eingreifens konnte der Brand schnell gelöscht werden, allerdings hatte er bereits auf das Wohnhaus, insbesondere Balkon und Dachvorsprung, übergegriffen. Es kam zu keinem Personenschaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe zumindest einer sechsstelligen Bargeldsumme. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wohnhausbrand in Moosbach

Gegen 01:45 Uhr entzündete sich eine Papiertonne in einem Holzschuppen, und das Feuer griff auf den Dachstuhl des Hauses über. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe zumindest einer sechsstelligen Bargeldsumme.

Brand in Weiden i.d.OPf.

In Weiden gerieten gegen 3 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Garage und eine Pergola in Brand, wobei die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe zumindest einer sechsstelligen Bargeldsumme.

Weitere größere Ereignisse

Bedrohung in Oberviechtach

Gegen 03:45 Uhr bedrohte ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger seine 67-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer und ging sie körperlich an. Nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, wurde der Tatverdächtige durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Ihm wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Oberviechtach geführt.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Lappersdorf

Gegen 5 Uhr kam es in der Nähe einer Kirche zu einer Streitigkeit. Während des Einsatzes bewarf ein 33-jähriger Deutscher eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten mit Glasflaschen und bedrohte diese. Die Beamten bleiben zum aktuellen Stand unverletzt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich bei allen Bürgern, die friedlich ins neue Jahr gefeiert haben und wünscht für das Jahr 2026 nur das Allerbeste!