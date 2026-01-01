OBERSTDORF. Am 01.01.2026 kam es am frühen Nachmittag zu einem tödlichen Bergabsturz auf dem Wanderweg zwischen Peters-Alpe und Enzianhütte. Ein 60-jähriger Deutscher befand sich zusammen mit seinem Sohn im Aufstieg zur Enzianhütte. Nach derzeitigem Ermittlungstand stürzte der Vater vom eisigen Weg ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschrauber Gallus 1 konnte nur noch den Tod feststellen.

Neben dem Rettungshubschrauber war noch die Bergwacht Oberstdorf mit fünf Einsatzkräften, das Kriseninterventionsteam der Bergwacht mit 2 Einsatzkräften sowie die Polizei Oberstdorf und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz.

Die Polizei bittet, dass sich ein Zeuge, der sich zum Zeitpunkt des Unfalles im Abstieg von der Enzianhütte befunden hat, bei der Polizei in Kempten unter 0831/9909-0 meldet.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Alpine Einsatzgruppe der Polizei (ZED Kempten).