TEISENDORF, OT OBERSTRASS, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein 84 Jahre alter Mann, der zu Fuß offenbar die Staatsstraße 2103 überqueren wollte, wurde am Donnerstagvormittag, 1. Januar 2026, in Teisendorf von einem Pkw erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Polizeiinspektion Freilassing jetzt zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Neujahrstag (01.01.2026) gegen 08.35 Uhr auf der Staatsstraße 2103 im Gemeindebereich von Teisendorf.

Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Traunstein fuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2103 von Teisendorf in Richtung Anger. Zur selben Zeit überquerte ein 84-jähriger Mann aus Teisendorf bei Oberstraß die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde von der Front des Pkw VW erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Der Unfall wurde von Beamten der Polizeiinspektion Freilassing aufgenommen. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde dabei auch ein Sachverständiger hinzugezogen, der entsprechende Gutachten erstellen wird, um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren. Ob möglicherweise die tiefstehende Sonne und eine damit einhergehende Sichtbehinderung des Pkw-Lenkers von Relevanz ist, ist Teil der Ermittlungen. Eine Alkoholisierung des 52-jährigen Autofahrers konnte die Polizei bereits an der Unfallstelle ausschließen.

Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme für die Dauer von dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Teisendorf und Roßdorf waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort und unterstützten bei der polizeilichen Unfallaufnahme.