Dachgeschossbrand in Weißensee

FÜSSEN. Am Nachmittag des Neujahrstages bemerkte die 84-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Füssener Ortsteil Rauch in ihrer Wohnung. Zuvor hatte sie Knallgeräusche aus dem befeuerten Kachelofen gehört. Sie setzte daraufhin einen Notruf ab und alarmierte die Feuerwehr. Durch diese wurde das Dach des Hauses geöffnet und der Brand bekämpft. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich die Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Dachboden im Bereich des Kamins entzündet. Der Brand konnte nach ca. 1 Stunde durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Ein 23-jähriger Feuerwehrler verletzte sich im Rahmen der Löscharbeiten leicht. Er erlitt einen Stromschlag und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die beiden Bewohner – die 84-jährige und ihr 86-jähriger Ehemann blieben glücklicherweise unverletzt. Sie wurden für die Dauer der Löscharbeiten von Nachbarn aufgenommen und betreut. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Füssen und Weißensee mit ca. 30 Mann/Frau sowie ein Rettungswagen und Beamte der Polizeiinspektion Füssen. (PI Füssen)