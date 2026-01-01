BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM. Rund 100.000 Euro Sachschaden richtete ein Feuer ersten Schätzungen zufolge an, welches am 31. Dezember 2025 wenige Minuten vor dem Jahreswechsel in einem leerstehenden Gebäude in Bad Endorf ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und bittet dabei um Hinweise möglicher Zeugen, denn auch ein Brandstiftungsdelikt ist nicht auszuschließen.

Wenige Minuten vor Mitternacht teilte ein Zeuge der Polizeieinsatzzentrale in der Silvesternacht (31. Dezember auf 1. Januar) mit, dass Rauch aus dem Dach eines Gebäudes in Bad Endorf quillt. Neben den regionalen Freiwilligen Feuerwehren fuhr auch die Polizei an den Einsatzort in der Hofhamer Straße.

Die Helfer der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten, denn zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dach des leerstehenden Gebäudes. Es gelang zwar zügig, die Flammen zu löschen, das Obergeschoss des Hauses war aber bis dahin zu einem großen Teil ausgebrannt. Der Eigentümer selbst beziffert den entstandenen Sachschaden mit etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim die weiteren Untersuchungen zur Brandursache.

Weil aufgrund der ersten Erkenntnisse vor Ort auch ein Brandstiftungsdelikt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler in dem Fall auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat in der Silvesternacht, kurz vor Mitternacht in der Hofhamer Straße in Bad Endorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer machte im Zusammenhang mit dem Brand sonst verdächtige Wahrnehmungen, die für die Ermittler von Interesse sein können?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.