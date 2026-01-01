KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Nachdem ein Balkon eines Wohnhauses in Kolbermoor am 31. Dezember 2025 kurz vor Mitternacht in Brand geraten war, verhinderte der Einsatz der Feuerwehr Schlimmeres, in dem ein Übergreifen der Flammen auf die zugehörige Wohnung verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden fällt mit vermutlich mehr als 100.000 Euro aber hoch aus. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Um 23.40 Uhr wurde der Polizeieinsatzzentrale von der Integrierten Leitstelle (ILS) der Brand an einem Wohnhaus in Kolbermoor mitgeteilt. Neben der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr fuhr auch die örtlich zuständige Polizei Bad Aibling an den Einsatzort in der Rosenheimer Straße.

Dem schnellen und professionellen Handeln der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein Übergreifen der Flammen vom brennenden Balkon auf zugehörige Wohnung im ersten Obergeschoss verhindert werden konnte. Trotzdem fällt der entstandene Sachschaden mit zumindest 100.000 Euro hoch aus. Verletzt wurde aber zum Glück niemand, die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Der Kriminaldauerdienst (KDD) wird den Fall für die Kripo Rosenheim übernehmen.

Belastbare Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit nicht vor, hier bleiben die Untersuchungen der Ermittler abzuwarten. Dass das Feuer durch einen pyrotechnischen Gegenstand (Feuerwerkskörper) verursacht wurde, ist jedoch nicht auszuschließen.