BAUNACH, LKR. BAMBERG. In der Silvesternacht kam es im Ortsteil Dorgendorf zu einem Scheunenbrand in der Talstraße. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zur Brandursache.

In der Nacht zum 1. Januar, gegen 0.50 Uhr, bemerkten Bewohner in der Talstraße einen Brand in ihrer freistehenden Scheune. Die Anwohner versuchten die Flammen mit eigenen Mitteln zu löschen. Das Feuer griff jedoch rasch auf weitere Bereiche des Gebäudes über.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Die Brandursache konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.