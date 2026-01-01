Zwischenbilanz der Silvesternacht (Stand 07.00 Uhr)

Wie gewohnt war die Silvesternacht für die Münchner Polizei auch diesmal arbeitsreich. Im Zeitraum vom 31.12.2025, 18:00 Uhr, bis 01.01.2026, 07:00 Uhr, fuhren die Einsatzkräfte der Polizei zu knapp 680 Einsätzen.

Es handelte sich dabei u.a. um 42 Ruhestörungen, 33 Körperverletzungsdelikte, sowie über 75 Einsätze wegen Pyrotechnik und 85 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden.

An den zentralen Feierörtlichkeiten war ein hohes Personenaufkommen zu verzeichnen:

Im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone befanden sich gegen Mitternacht um die 6.000 Personen, um dort das neue Jahr zu begrüßen. Dort gab es ein komplettes Feuerwerksverbot von 21:00 bis 02:00 Uhr.



Am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen feierten um die 3.000 Personen. Der Bereich war für den Verkehr von 23:30 bis 01:45 Uhr gesperrt.



Im Bereich des Olympiabergs waren um die 6.000 Personen und auch auf der Veranstaltung „Silvestermeile“ auf der Ludwigstraße befanden sich mehrere tausend Personen.

Trotz der weitgehenden friedlichen Stimmung kam es im Kontext der o.g. Einsätze auch zu erwähnenswerten Vorfällen:

Gegen 22:45 Uhr entzündeten bislang unbekannte Personen vermutlich mittels eines pyrotechnischen Gegenstands eine Gartenhecke im Amalienweg in Kirchheim. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es kam zu einem Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Gegen 00:30 Uhr wurde ein auf einer Einsatzfahrt im Bereich der Candid Straße (Fußgängerbrücke vom Grünwalderstadion) befindliches Polizeifahrzeug, vermutlich von einem Feuerwerkskörper, beschädigt. Die eingesetzten Kollegen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt. Es wird u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in den Bereichen Candidstraße (Untergiesing) oder Amalienweg (Kirchheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Polizei weist erneut darauf hin, dass das Verbot zum Abbrennen von Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung innerhalb des Mittleren Rings (Umweltzone) sowie im Bereich des Tierparks Hellabrunn heute noch bis 24:00 Uhr fortbesteht.

Das Polizeipräsidium München wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in ein frohes und sicheres neues Jahr 2026.

2. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Haar

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 04:50 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Mann (ohne festen Wohnsitz in Deutschland; mit schwedischer Staatsangehörigkeit) als Fußgänger in der Vockestraße in Haar. Auf Höhe der Hausnummer 76 beabsichtigte er, die Fahrbahn zu überqueren.

Zur selben Zeit befuhr ein 35-jähriger Mann (mit deutscher Staatsangehörigkeit) mit Wohnsitz in Landkreis München mit einem Pkw, VW, die Vockestraße in stadteinwärtiger Richtung. Bei der Querung kam es zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Fahrzeug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 40-jährigen Fußgänger eine Alkoholisierung fest. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß diverse Frakturen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Vockestraße zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

3. Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion – Schwabing

Am Montag, 30.12.2025, gegen 19:15 Uhr, hielt sich ein 55-jähriger Münchner in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jakob-Klar-Straße auf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll eine bislang unbekannte Person einen Feuerwerkskörper durch die geöffnete Balkontüre in das Wohnzimmer des 55-Jährigen geworfen haben. Dort brannte der pyrotechnische Gegenstand ab. Der Geschädigte verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Durch das Abbrennen des Böllers wurde der Fußboden beschädigt. Zudem entstanden Rußanhaftungen an den Wänden sowie der Zimmerdecke. Der entstandene Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jakob-Klar-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

4. Brand in einem Restaurant – Aschheim

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde die Münchener Polizei über einen Fettbrand in einem Restaurant in Aschheim verständigt. Dabei entzündete sich angesammeltes Fett in einem Grill. Angestellte des Restaurants begannen noch vor Eintreffen der Feuerwehr damit den Brand zu löschen. Der Brand wurde abschließend von der Freiwilligen Feuerwehr Aschheim vollständig gelöscht.

Der Grill sowie die Lüftungsanlage wurden dabei stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden vom Kommissariat 13 übernommen.