OBERFRANKEN. Die Silvesternacht verlief weitgehend ruhig. Die Polizistinnen und Polizisten waren mit der Abarbeitung von 338 Einsätzen beschäftigt. Darunter befanden sich 28 Ruhestörungen, 28 Sachbeschädigungen, 26 Körperverletzungsdelikte und 17 Verkehrsunfälle. Insgesamt konnte die Oberfränkische Bevölkerung friedlich ins neue Jahr rutschen.

Die Feierlichkeiten wurden jedoch durch einen tragischen Verkehrsunfall überschattet, bei dem ein Polizeibeamter ums Leben kam und ein weiterer Beamter sowie ein Unfallbeteiligter schwer verletzt wurden.

Brände:

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine freistehende Scheune in Dorgendorf, einem Ortsteil von Baunach im Landkreis Bamberg, gegen 00.50 Uhr in Brand. Die Anwohner versuchten, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Es breitete sich jedoch schnell auf andere Bereiche des Gebäudes aus. Die

Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Sachbeschädigungen:

In Bamberg beschädigte ein junger Mann mehrere Mülleimer mit Feuerwerkskörpern. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Böller kein erforderliches Prüfzeichen aufwiesen.

In einem Ortsteil von Neustadt bei Coburg sprengten unbekannte Täter gegen 01.15 Uhr mit Böllern einen Zigarettenautomaten und entwendeten Zigaretten und Bargeld.

Insgesamt entstand bei den 28 aufgenommenen Sachbeschädigungen in Oberfranken ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Körperverletzungen durch Feuerwerkskörper:

Gegen 00.30 Uhr entzündete ein erheblich alkoholisierter 26-jähriger Deutscher in Bamberg eine Rakete aus der Hand. Diese flog in Richtung einer 58-jährigen Frau, traf sie am Kopf und verletzte sie leicht.

Gegen 19.45 Uhr wurden vier männliche Syrer im Alter von 19, 20, 23 und 24 Jahren mit Böllern beworfen. Ein 18-jähriger syrischer Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Bei dem Angriff erlitten drei der Männer leichte Brandverletzungen, einer zog sich zudem eine Augenverletzung zu. Alle vier Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk 26 Körperverletzungsdelikte angezeigt, bei denen eine Person schwere Verletzungen erlitt.

Verkehrsunfälle:

In der Silvesternacht ereignete sich gegen 03.00 Uhr auf der B173 zwischen Selbitz und der Anschlussstelle zur A9 ein schwerer Verkehrsunfall. Beamte der Polizeiinspektion Naila waren mit einem Streifenwagen auf Dienstfahrt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Geländewagen, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde.

Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen stark beschädigt. Der 25-jährige Beifahrer im Polizeiwagen verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer des Streifenwagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Sowohl er als auch der 42-jährige Fahrer des Geländewagens erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt ereigneten sich in der Silvesternacht in Oberfranken 17 Verkehrsunfälle. Dabei wurden sechs Personen verletzt, darunter auch der Polizeibeamte, der bei einem Verkehrsunfall sein Leben verlor. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.