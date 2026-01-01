BLAICHACH. Am 01.01.2026 gegen 03:00 Uhr kam es im Ortsteil Gunzesried zu einem Brand, bei dem zwei Wohngebäude erheblich beschädigt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich unter einer Eingangsüberdachung des ersten Gebäudes aus und griff von dort auf das unmittelbar danebenstehende Gebäude über.

Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wobei sieben Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Ein Feuerwerkskörper als mögliche Brandursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der lang andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine Umleitung im betroffenen Bereich eingerichtet. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk sowie die Straßenmeisterei. (PI Immenstadt)

