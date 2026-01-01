SELBITZ, B173. Ein tragischer Verkehrsunfall mit einem Streifenfahrzeug ereignete sich auf der Bundesstraße 173. Ein Polizeibeamter kam dabei ums Leben. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt.

In der Silvesternacht kam es gegen 3 Uhr auf der B173 zwischen Selbitz und der Anschlussstelle zur A9 zu einem schweren Verkehrsunfall. Beamte der Polizeiinspektion Naila befanden sich mit einem Polizeifahrzeug auf Streifenfahrt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Streifenwagen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Geländefahrzeug eines 42-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeifahrzeug stark beschädigt. Der 25 Jahre alte Beifahrer im Streifenwagen verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20 Jahre alte Fahrer des Polizeifahrzeugs wurde im Wagen eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit. Er sowie der 42-jährige Fahrer des Geländefahrzeugs erlitten schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Hof begab sich an die Unfallstelle und ordnete zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich ersten Einschätzungen nach im hohen fünfstelligen Bereich. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Zudem unterstützten eine Drohne der Polizei die Unfallaufnahme. Eine Spezialfirma kümmerte sich um das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe und um die Fahrbahnreinigung. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Feuerwehr und das THW die B173 im Bereich der Unfallstelle vollständig.