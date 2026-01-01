Niederbayern: Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren in der Silvesternacht 2025/2026 zahlreiche Einsätze zu bewältigen.

Die Einsatzkräfte bewältigten in der Silvesternacht zahlreiche Einsätze. Erfreulicherweise wurden dabei keine Polizistinnen oder Polizisten verletzt.

Es kam vereinzelt zu kleinen Bränden von z.B. Hecken oder Papiertonnen, die oftmals durch Feuerwerkskörper, Raketen oder Böller bzw. deren unsachgemäßen Gebrauch ausgelöst worden waren. Dabei kam es nur zu geringen Sachschäden; zu Personenschäden kam es nicht.

Im Verkehrsbereich kam es zu einer geringen Anzahl an Unfällen, vornehmlich zu Unfällen mit Sachschaden. Bei den wenigen Unfällen mit Personenschaden wurden die Beteiligten nur leicht verletzt.

Weiterhin mussten einige Körperverletzungsdelikte aufgenommen werden. Auch hier kam es zu keinen schweren Verletzungen.

Insgesamt ist von einer Silvesternacht im Rahmen des üblichen Einsatzgeschehens zu sprechen.