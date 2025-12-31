RUHSTORF A.D ROTT, LKR. PASSAU. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Griesbach im Rottal wurden am frühen Silvesterabend, 31.12.2025, gegen 17:30 Uhr, nach Ruhstorf a. d. Rott gerufen. Gemäß der Erstmeldung wurde eine Frau durch Schüsse verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoss ein 67-jähriger Tatverdächtiger mehrfach auf seine ehemalige Lebensgefährtin und verletzte die 59-jährige Frau hierbei schwer. Die Dame wurde nach Verständigung der Einsatzkräfte umgehend zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch in der Nacht die Ermittlungen am Tatort übernommen. Zu den Umständen der Tat sowie dem Motiv können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Über die Haftfrage wird im Laufe des Folgetages in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, EPHK Damm, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht: 31.12.2025, 23:37 Uhr