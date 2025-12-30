Der letzte Kontakt zur 17-jährigen Sara Baunach bestand am Silvesternachmittag gegen 16:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht derzeit nach der Vermissten, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Ein möglicher Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Altersgemäßes Aussehen

Mittelblonde, lange Haare

Bekleidet mit einer hellblauen weiten Jeans, einem grauen Hoodie, schwarzer Jacke und rosa Schuhen

Die Polizei Schweinfurt hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter Tel.09721/202-0 entgegen.