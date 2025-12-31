HOF. Ein nächtlicher Brand in einer Erdgeschosswohnung endete tödlich. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 04.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Graben in Hof zu einem Wohnungsbrand. In einer Erdgeschosswohnung brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Die Einsatzkräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung feststellen. Die Feuerwehr barg aus der vollständig verrauchten Wohnung eine leblose Person und leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Der Rettungsdienst verbrachte den 44-jährige Deutschen in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf verstarb.

Die Einsatzkräfte räumten das von neun Personen bewohnte Gebäude. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die übrigen Wohnungen wieder genutzt werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder eine vorsätzliche Brandlegung.

Ersten Erkenntnissen nach liegt die Schadenshöhe in einem hohen fünfstelligen Bereich. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.