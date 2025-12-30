LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. Am 30. Dezember 2025 ereignete sich auf der Regensdorfer Straße in Lappersdorf ein schwerer Verkehrsunfall, an dem auch ein Streifenfahrzeug beteiligt war.

Gegen 12:50 Uhr kam es auf der Regensdorfer Straße in Lappersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Unter den Fahrzeugen befand sich auch ein Streifenfahrzeug der Polizei. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt, drei weitere Personen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter vor Ort hinzugezogen. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg übernahm die Unfallaufnahme und ermittelt derzeit die Details zum Vorfall.