GEMEINDEGEBIET REUT, LANDKREIS ROTTAL-INN. Ein schwerer Betriebsunfall ereignete sich heute in den Vormittagsstunden im Gemeindegebiet Reut. Ein 61-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen 11:00 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst in das Gemeindegebiet Reut gerufen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann bei Arbeiten an seinem Traktor aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich von einem angebrachten Erdschild bzw. einer Seilwinde eingeklemmt wurde und dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Hinweise auf Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Das Fachkommissariat der Kripo Passau hat die Ermittlungen zur Unfallursache bzw. zum Unfallhergang übernommen. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) wurde zur Betreuung der Angehörigen hinzugezogen.

Veröffentlicht: 30.12.2025, 16:05 Uhr