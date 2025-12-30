2408 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am gestrigen Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße.

Gegen 20.30 Uhr bogen ein 52-jähriger Autofahrer und ein 82-jähriger Autofahrer von der Friedberger Straße nach links in die Zugspitzstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam ihnen ein bislang unbekanntes Auto entgegen, das von Friedberg kommend stadteinwärts fuhr. Dadurch musste der 52-Jährige stark abbremsen. Der 82-Jährige kollidierte daraufhin mit dem Auto des 52-Jährigen.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang Unbekannten und dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2409 – Polizei ermittelt nach Brand

Lechhausen – Am Montag (29.12.2025) kam es zu einem Brand in einem Doppelhaus in der Wernhüterstraße.

Gegen 20.00 Uhr bemerkte eine 74-jährige Bewohnerin des Hauses den Brand auf der Terrasse. Im weiteren Verlauf wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die 74-Jährige und ein weiterer 75-jähriger Bewohner des Hauses wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die beiden Bewohner besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2410 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Pfersee – Am gestrigen Montag (29.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Augsburger Straße.

Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem bislang unbekannten Täter verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Göggingen - Am Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Oskar-von-Miller-Straße.

Gegen 19.00 Uhr warf eine bislang unbekannte Person nach derzeitigen Erkenntnissen einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2411 – Polizei stoppt Mann nach Unfallflucht ohne Führerschein

Kriegshaber – Am Montagmittag (29.12.2025) touchierte ein 67-jähriger Autofahrer ein Auto in der Reinöhlstraße und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in Fahrtrichtung Süden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand parkte. Durch den Unfall wurde das Auto auf ein weiteres Auto geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Der 67-Jährige meldete sich im Nachgang bei der Polizei und teilte den Unfall mit. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 67-jährigen Mann.

Der 67-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2412 – Polizei ermittelt nach Betrug

Innenstadt – Am Mittwoch (24.12.2025) betrogen zwei unbekannte Täter einen 40-Jährigen durch eine zu hohe Rechnung und nicht ausgeführte Arbeit.

Am Mittwoch fiel die Heizungsanlage des Mannes aus. Daher kontaktierte er einen Notdienst, der zwei Handwerker zu dem Mann schickte. Die Handwerker arbeiteten augenscheinlich an der Heizung. Anschließend stellten die Unbekannten dem 40-Jährigen einen sehr hohen Preis in Rechnung. Die Heizung funktionierte nach der angeblichen Reparatur allerdings immer noch nicht.

Am nächsten Tag kam dem Mann der Betrag als übermäßig hoch vor und er verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges und Wucher gegen die zwei bislang unbekannten Männer.