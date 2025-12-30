WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Seit Sonntagnachmittag werden zwei Schwestern im Alter von 13 und 15 Jahren aus Würzburg vermisst. Die Polizei Würzburg-Stadt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 13-Jährige und ihre 15-jährige Schwester verließen am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung in Würzburg. Seither sind die beiden Mädchen nicht wieder dorthin zurückgekehrt und werden vermisst. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten sich die Beiden im Stadtgebiet Würzburg, insbesondere in den Bereichen Heuchelhof oder Rottenbauer aufhalten.

Der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

13 Jahre alt

Circa 165 cm groß, schlanke Statur

Braune, lange Haare

Braune Augen

Bekleidet mit einem grauen Pullover, blauer Jeans und braunen Winterboots

Die vermisste Schwester wird wie folgt beschrieben:

15 Jahre alt

Circa 155 cm groß, schlanke Statur

Dunkelbraune, lange Haare

Braune Augen

Bekleidet mit einem weißen Oberteil, blauer Jeans und schwarzen Nike Sneakern

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.