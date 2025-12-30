Die vermissten Schwestern sind am heutigen Nachmittag von einer Polizeistreife im Stadtgebiet Würzburg wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht worden.
Nachfolgend die anonymisierte Öffentlichkeitsfahndung :
WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Seit Sonntagnachmittag werden zwei Schwestern im Alter von 13 und 15 Jahren aus Würzburg vermisst. Die Polizei Würzburg-Stadt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 13-Jährige und ihre 15-jährige Schwester verließen am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung in Würzburg. Seither sind die beiden Mädchen nicht wieder dorthin zurückgekehrt und werden vermisst. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten sich die Beiden im Stadtgebiet Würzburg, insbesondere in den Bereichen Heuchelhof oder Rottenbauer aufhalten.
Der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 13 Jahre alt
- Circa 165 cm groß, schlanke Statur
- Braune, lange Haare
- Braune Augen
- Bekleidet mit einem grauen Pullover, blauer Jeans und braunen Winterboots
Die vermisste Schwester wird wie folgt beschrieben:
- 15 Jahre alt
- Circa 155 cm groß, schlanke Statur
- Dunkelbraune, lange Haare
- Braune Augen
- Bekleidet mit einem weißen Oberteil, blauer Jeans und schwarzen Nike Sneakern
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.