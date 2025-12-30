NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es im Bereich Theisseil zu einem Brand eines Baggers und eines Lkws auf einer Baustelle. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 10:35 Uhr gerieten auf einer Baustelle in der Nähe von Neustadt an der Waldnaab, im Gemeindebereich Theisseil, aus bislang unbekannter Ursache ein Bagger und ein Lkw in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt fand auf der Baustelle kein Betrieb statt. Die alarmierte Feuerwehr traf rasch am Brandort ein und konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe des Brandes sind noch unklar und werden weiter untersucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 in Verbindung zu setzen.