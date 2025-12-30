NÜRNBERG. (1223) Am Montagmorgen (29.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im U-Bahnhof Wöhrder Wiese in Nürnberg. Ein 30-Jähriger konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Geschehens.



Gegen 08:45 Uhr geriet ein 30-jähriger Iraner am Bahnsteig im U-Bahnhof Wöhrder Wiese mit einem 41-Jährigen (deutsche und usbekische Staatsangehörigkeit) in Streit. Dieser eskalierte, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam. Im Verlauf dieser verletzte der 30-Jährige seinen Kontrahenten leicht mit einem spitzen Gegenstand. Der 30-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später durch eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Innenstadt festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Der 30-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach zwei Personen, die schlichtend in das Geschehen im U-Bahnhof (Treppenhaus) eingegriffen haben und daher als wichtige Zeugen in Betracht kommen. Diese und andere Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher