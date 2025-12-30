KIRCHEHRENBACH. LKR. FORCHHEIM. Montagnacht kam ein Autofahrer, der bei Neuschnee mit Sommerreifen unterwegs war, von der Fahrbahn ab.

Gegen 23.10 Uhr war der 25-jährige Fahrer eines Minis auf der schneeglatten Fahrbahn zwischen Wiesenthau und Kirchehrenbach nach links von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Im angrenzenden Straßengraben kam er auf dem Dach zum Stehen. Da der Pkw in der Nähe der Gleise landete, musste auch der Bahnverkehr gestoppt werden. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Unangepasste Geschwindigkeit und Sommerreifen führten zum Unfallgeschehen.

Die Polizei Oberfranken weist noch einmal darauf hin, dass bei entsprechender Witterung (Schneefall, Eisglätte, Temperaturen unter 3 Grad Celsius) nur mit Winterreifen gefahren werden darf.