LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab fiel einem Anlagebetrug zum Opfer und überwies einen sechsstelligen Betrag auf ein luxemburgisches Konto. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt und gibt Präventionstipps.

Im Zeitraum vom 20.09.2025 bis 05.11.2025 wurde ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab Opfer eines Anlagebetrugs. Der Geschädigte stieß im Internet auf eine vermeintlich seriöse Vermögensberatungsseite und nahm an einer Online-Beratung teil. Nach den Gesprächen überwies der Mann einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag auf ein Konto in Luxemburg. Laut Angaben der Betrüger sollen sich die Investitionen innerhalb kurzer Zeit auf fast 1.000.000 Euro steigern. Doch als der Geschädigte versuchte, weitere Zahlungen zu leisten, verweigerte seine Bank diese mit dem Hinweis auf einen Verdacht des Anlagebetrugs. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Fall.

Im Zusammenhang mit dieser Betrugsform gibt die Polizei folgende wichtige Tipps:

Seien Sie stets misstrauisch bei Angeboten, die "schnelles Geld" versprechen!

Häufig werden solche betrügerischen Angebote über soziale Medien und Plattformen beworben.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Täter versuchen, ihre Opfer durch intensiven Kontakt per Telefon oder Messenger-Diensten zu beeinflussen.

Informieren Sie sich gründlich über Anbieter und Plattformen, bevor Sie Geld überweisen oder persönliche Daten preisgeben!

Geben Sie keine sensiblen Daten wie Online-Banking-Zugangsdaten oder Depotinformationen weiter!

Erlauben Sie unter keinen Umständen den Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr Handy mittels Fernwartungssoftware!

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder Freunden, die Erfahrung mit Geldanlagen haben und Sie möglicherweise vor Betrug warnen können!

Achten Sie darauf, dass Zahlungen in Kryptowährungen, wie etwa Bitcoin, nicht rückgängig gemacht werden können, wenn Sie an fremde Wallets (digitale Geldbörsen) überweisen.

Die Kriminalpolizei Weiden bittet alle Bürger, besonders aufmerksam zu sein und bei Verdachtsfällen sofort die Polizei zu informieren.