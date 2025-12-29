Mobile Wache unterwegs
2400 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Innenstadt – Am Sonntag (28.12.2025) fuhr ein 43-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße.
Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er ihnen aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 43-Jährige alkoholtypisches Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.
Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Autofahrer.
Der 43-Jährige besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit.
2401 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung
Innenstadt – Am Sonntagabend (28.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle „Hochschule“ in der Rote-Torwall-Straße durch zwei bislang unbekannte Jugendliche.
Gegen 20.30 Uhr rissen die zwei unbekannten Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen einen Mülleimer an der Bushaltestelle ab. Als ein Zeuge die Beiden zur Rede stellen wollte, flüchteten diese.
Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
2402 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto
Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (28.12.2025), 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Dacia in der Rauwolffstraße.
Im oben genannten Zeitraum warf der Unbekannte das Beifahrerfenster des Dacia Lodgy offenbar mit einem Pflasterstein ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
2403 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Kiosk
Hochzoll – In der Nacht auf Donnerstag (25.12.2025) kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Friedberger Straße.
Gegen 03.45 Uhr verschafften sich mindestens mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu dem Kiosk. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kiosk. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
2404 – Polizei ermittelt nach Handel mit Cannabis
Innenstadt – Am Samstag (27.12.2025) versuchte ein 22-jähriger Mann Drogen an Passanten in der Maximilianstraße zu verkaufen.
Gegen 23.45 Uhr bot der Mann Fußgängern nach derzeitigen Erkenntnissen Cannabis an. Die Passanten lehnten ab und verständigten die Polizei.
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 22-Jährige als Tatverdächtigen. Die Beamten kontrollierten den Mann im Nahbereich und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Cannabis bei dem 22-Jährigen. Dieses stellten die Beamten sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Handels mit Cannabis gegen den Mann. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls ähnliche Feststellungen gemacht haben oder angesprochen wurden, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.
Der 22-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
2405 – Polizei ermittelt nach Betrugsversuch – falscher Polizeibeamter
Augsburg - Am Sonntag (28.11.2025) ereignete sich ein versuchter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Ein 85-Jähriger bemerkte den Betrug und handelte richtig.
Gegen 12.00 Uhr erhielt der Mann einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihm, dass in der Nähe eine Tätergruppierung unterwegs sei, welche Gold- und Silbermünzen ausspähen würden. Gegen 13.00 Uhr klingelte ein weiterer angeblicher Polizeibeamter bei ihm und bat den Mann seine Gold- und Silbermünzen vorzuzeigen. Der Mann schenkte dem Unbekannten zunächst Glauben. Nach dem Besuch und Begutachtung der Münzen durch den Unbekannten wurde der 85-jährige Mann jedoch stutzig und verständigte die Polizei. So entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.
Der bislang Unbekannte, der bei dem Mann klingelte, wurde wie folgt beschrieben:
männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr schlank, westeuropäisches Aussehen, langes Gesicht, blaue Augen
Er trug keine Brille, hatte kein Bart, trug eine schwarze Wollmütze und einen schwarzen, hüftlangen Mantel mit Knöpfen.
Er sprach hochdeutsch.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges.
Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.
Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Bürgerinnen und Bürger noch besser vor Telefonbetrügern schützen.
Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
- Übergeben sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.
- Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte.
- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die jeweilige Telefonnummer selbst heraus.
- Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html
2406 - Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Augsburg
Autobahn A8 /Bundesstraße B2 /Bundesstraße B17 – Am Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen (27. bis 28.12.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg an mehreren Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch.
Von über 45.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 730 deutlich zu schnell unterwegs. Diese müssen nun mit einem Verwarnungsgeld bzw. rund 315 Verkehrsteilnehmer davon mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Zusätzlich wird gegen neun Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot verhängt.
Den traurigen Höchstwert erreichte ein Verkehrsteilnehmer auf der A8, der mit 179 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen wurde. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 59 km/h und muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 480 Euro rechnen.
Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle.
Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stets einzuhalten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
2407 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen
Mering – Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 10.00 Uhr, bis Freitag (26.12.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Inchenhofen – Im Zeitraum von Samstag (27.12.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (28.10.2025), 00.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Großhausener Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:
Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.
Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.
Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing
Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
