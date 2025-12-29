SCHWANGAU. Am Montag, gegen 06:30 Uhr wurde der integrierten Leitstelle ein Brand bei der Tegelbergbahn in Schwangau gemeldet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Ein Mitarbeiter hatte nach Auslösung der Brandmeldeanlage einen Brand in einem Nebengebäude der Tegelbergbahn festgestellt. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In diesem Gebäude sind mehrere Garagen, die Technik und eine Mitarbeiterwohnung. Durch den Brand wurden drei Fahrzeuge und eine Pistenraupe komplett zerstört. Das Gebäude wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen und nach derzeitiger Schätzung liegt der Sachschaden im Millionenbereich.

Es waren rund 120 Feuerwehrleute der Wehren Schwangau, Füssen, Trauchgau und Buching im Einsatz. Herausfordernd war die Löschwasserversorgung und die Minusgrade.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Kempten aufgenommen.

Die Tegelbergbahn, die angrenzenden Skilifte und der Parkplatz waren am heutigen Tag gesperrt und nicht in Betrieb. Nach Angaben des Betreibers wird ab dem morgigen Dienstag wieder regulärer Betrieb stattfinden. (KPI Kempten/PI Füssen)

