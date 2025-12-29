Die 13-jährige Bella-Sophie Pohl verließ gestern Mittag, gegen 13:00 Uhr, ihr Elternhaus in der Nikolaus-Fey-Straße. Seitdem kehrte sie nicht wieder dorthin zurück. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist es wahrscheinlich, dass sich die Minderjährige im Bereich Erfurt aufhält. Der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß, 70 kg schwer

Kräftige Statur

Schwarze Haare

Bekleidet mit einer weißen oder dunkelgrünen Jacke, dunklen Hose und schwarzen Nike Turnschuhen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Tel. 09382/940-0 zu melden.