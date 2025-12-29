GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Seit gestern Mittag wird eine 13-Jährige aus Gerolzhofen vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mädchen im Bereich Erfurt aufhalten könnte. Die Polizei Gerolzhofen hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 13-jährige Bella-Sophie Pohl verließ gestern Mittag, gegen 13:00 Uhr, ihr Elternhaus in der Nikolaus-Fey-Straße. Seitdem kehrte sie nicht wieder dorthin zurück. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist es wahrscheinlich, dass sich die Minderjährige im Bereich Erfurt aufhält. Der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 170 cm groß, 70 kg schwer
- Kräftige Statur
- Schwarze Haare
- Bekleidet mit einer weißen oder dunkelgrünen Jacke, dunklen Hose und schwarzen Nike Turnschuhen
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Tel. 09382/940-0 zu melden.