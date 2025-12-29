NÜRNBERG. (1221) In der Nacht von Sonntag (28.12.2025) auf Montag (29.12.2025) versuchten mutmaßlich drei Personen, einen Zigarettenautomaten im Nürnberger Gemeindeteil Kornburg aufzubrechen. Einsatzkräfte nahmen vor Ort drei Minderjährige vorläufig fest.



Gegen 00:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, dass sich drei bislang unbekannte Personen an einem Zigarettenautomaten in der Kornburger Straße zu schaffen machten. Die Täter versuchten, den Automaten mithilfe einer Flex gewaltsam zu öffnen.

Alarmierte Streifen nahmen vor Ort zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sowie einen 14-jährigen Jugendlichen vorläufig fest. Bei dem 14-Jährigen fanden die Einsatzkräfte neben einem Einhandmesser auch ein Brecheisen auf. Die Tatverdächtigen räumten zudem ein, vor einigen Wochen einen Kaugummiautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld sowie Kaugummis entwendet zu haben.

Alle drei übergaben die Beamten anschließend an ihre Erziehungsberechtigten.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.



