NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. Am 26. Dezember 2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Leonard-Deininger-Straße in Neutraubling ein. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 26. Dezember 2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Leonard-Deininger-Straße in Neutraubling zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein das Haus ein, durchwühlten die Räume und entwendeten eine Vielzahl von Wertgegenständen, darunter Schmuck und Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher bis dato nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Zeugen, die am 26. Dezember 2025 zwischen 17:00 und 22:00 Uhr im Bereich der Leonard-Deininger-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.