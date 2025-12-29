ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich im Raum Frankfurt aufhält. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise.

Die 13-Jährige ist seit Kurzem bei ihrer Tante im Hohenzollernring wohnhaft und verließ am 26. Dezember gegen 12:30 Uhr deren Wohnung. Zum vereinbarten Zeitpunkt um 18:00 Uhr kehrte sie nicht zurück und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Aschaffenburger Polizei verliefen bislang ergebnislos. Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Vermisste sich im Raum Frankfurt aufhält. Es liegen keinerlei Hinweise über eine Straftat vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.