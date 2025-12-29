NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am 28. Dezember 2025 wurden zwei Personen auf einem Parkplatz in der Regensburger Straße in Nabburg Opfer eines Raubdelikts. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:45 Uhr wurden eine 33-jährige Frau und ein 17-jähriger Jugendlicher auf einem Parkplatz in der Regensburger Straße in Nabburg von drei unbekannten Männern zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf körperlich angegangen. Die Täter sprühten den beiden mit Pfefferspray ins Gesicht, schlugen den 17-Jährigen in den Bauch und durchsuchten die Geschädigten nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie das Mobiltelefon des 17-Jährigen. Nach der Tat flüchteten sie in einem unbekannten Fahrzeug stadtauswärts. Etwa 30 Minuten nach dem Vorfall begaben sich die beiden Geschädigten zur Polizeiinspektion Nabburg und erstatteten Anzeige. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher jedoch ohne Erfolg blieben.

Die drei unbekannten Täter sollen ca. 20 Jahre alt und ca. 1,70 m groß sein. Sie sprachen deutsch mit unbekanntem Akzent.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am 28. Dezember 2025 zwischen 18:30 und 19:00 Uhr im Bereich der Regensburger Straße in Nabburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen. Jede noch so kleine Beobachtung kann zur Aufklärung des Vorfalls beitragen.