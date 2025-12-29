HOF. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Hof stellten Beamte der Bundespolizei am späten Samstagabend umfangreiche verbotene Gegenstände sicher.

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahngleis zwei Männer aus Thüringen im Alter von 17 und 19 Jahren. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten bei beiden Deutschen mehrere verbotene und strafbare Gegenstände. Insgesamt stellten sie über 30 Ecstasy-Tabletten, mehrere Gramm von Cannabis- und Haschischprodukten, illegale Pyrotechnik, mehrere Schlagringe sowie ein Butterflymesser sicher.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen. Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Die Polizei setzt auch in den noch folgenden Tagen bis Silvester auf verstärkte Kontrollen hinsichtlich verbotener Pyrotechnik. Der Umgang mit nicht zugelassenem Feuerwerk aus dem Ausland ist nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar.