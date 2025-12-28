VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR PASSAU: Am heutigen Sonntag, 28. Dezember 2025, musste die 63-jährige Bewohnerin eines Anwesens in der Allinger Straße gegen 12:45 Uhr mit Entsetzen feststellen, dass der Carport samt mehrerer dort abgestellter Fahrzeuge lichterloh brannte. Sie und ihr Ehemann konnten sich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auch auf das Wohnhaus übergriff.

Obwohl mehrere Feuerwehren mit etlichen Einsatzkräften gegen das Feuer kämpften, wurden der Carport und die darin abgestellten Fahrzeuge vollständig Opfer der Flammen.Ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte zwar verhindert werden, dennoch wurde auch das Haus an Dachstuhl und Fassade massiv beschädigt, sodass ein Bewohnen zunächst nicht mehr möglich ist.

Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere 100.000 € belaufen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen momentan nicht vor.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei Vilshofen waren die Feuerwehren Vilshofen, Zeitlarn, Aunkirchen, Alkofen und Neustift im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau, Tel. 08541/9613-0.

Veröffentlicht: 28.12.2025, 16:38 Uhr