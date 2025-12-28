2394 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Dienstag (23.12.2025) kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 32-jähriger Mann wollte einen Artikel umtauschen und verlangte eine Barauszahlung. Nachdem ein Mitarbeiter ihm stattdessen einen Wertgutschein anbot, wurde der Mann aggressiv, schlug auf die Kasse ein und warf Gegenstände vom Tresen. Als ein Ladendetektiv einschritt, schlug der Mann diesem mit der Faust ins Gesicht. Ein anwesender Polizeibeamter, der sich daraufhin in den Dienst versetzte, unterstützte den Ladendetektiv. Gemeinsam fixierten sie den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Streifen am Boden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

Der 32-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

2395 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Mittwoch (24.12.2025) leistete ein 19-jähriger Mann am Rathausplatz Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 02.45 Uhr geriet der 19-Jährige mit einem 24-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 19-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese mehrfach. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete der 19-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schlug er einen Polizeibeamten und verletzte diesen dabei leicht.

Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2396 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrten

Oberhausen – Am Mittwoch (24.12.2025) war ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 44-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen.

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (27.12.2025) war ein 32-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Paracelsusstraße unterwegs.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 32-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 32-Jährigen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der 44-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

2397 – Polizei stellt Schreckschusswaffen sicher

Spickel / Herrenbach – Am Freitag (26.12.2025) stellte die Polizei auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Schreckschusswaffen sicher.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Anwohner eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Mehrere Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin auf dem Parkgelände eine größere Gruppe. Dabei stellten die Beamten bei zwei 19-Jährigen jeweils eine Schreckschusswaffe fest. Die Waffen wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Die beiden 19-Jährigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2398 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (28.12.2025) bedrohte ein 25-Jähriger zwei Personen am Theodor-Heuss-Platz offenbar mit einem Messer.

Gegen 00.30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen bislang zwei unbekannten Personen und dem 25-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 25-Jährige ein Messer und bedrohe die beiden. Der 34-Jährige flüchtete anschließend in Richtung Königsplatz.

Die verständigten Einsatzkräfte stoppten den 25-Jährigen kurze Zeit später im näheren Umfeld und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest. Während des Einsatzes beleidigte der 25-Jährige die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 25-jährigen Mann.

Der 25-Jährige besitzt die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.