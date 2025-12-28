AITRANG. Am Samstag, 27.12.2025 gegen 16.45 Uhr meldete die Bewohnerin eines Hauses in der Tegelbergstraße, den Brand einer Sauna mit Elektroofen bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Allgäu. Die von der ILS alarmierten Feuerwehren Aitrang, Ruderatshofen, Huttenwang und Unterthingau waren mit ca. 25 Einsatzkräften sehr schnell vor Ort und konnten den Brand im Keller des Hauses löschen, so dass das Feuer nicht auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Durch die ILS wurde ebenfalls die Polizeiinspektion Marktoberdorf alarmiert. Eine Streifenbesatzung der PI übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Die Geschädigte hatte den Elektroofen ihrer Sauna im Keller des Hauses eingeschalten und stellte die gewünschte Temperatur ein. Wenig später bemerkte sie, dass der Ofen in der Sauna brannte und verständigte sofort die ILS. Durch den Brand entstand ein Sachschaden an der Sauna und weiteren Kellerräumen von schätzungsweise einem mittleren, fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die weiteren Ermittlungen am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen (KDD) noch am Abend. Weiterbearbeitet wird der Brandfall vom zuständigen Fachkommissariat der KPI Kempten. (KDD Memmingen)