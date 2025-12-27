RÖTHENBACH. Am Samstag, den 27.12.2025, gegen 03:50 Uhr, verständigten Nachbarn den Notruf, da sie von Brandgeruch und Brandgeräuschen aufgeweckt wurden. Es konnte durch den vorherrschenden Nebel auch ein deutlicher Feuerschein vom Dachstuhl des benachbarten Gebäudes in der Bahnhofstraße wahrgenommen werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Gebäudekomplexes bereits nahezu in Vollbrand. Die anwesenden Bewohner konnten sich jedoch in Sicherheit bringen und das Gebäude rechtzeigt verlassen. Verletzt wurde bei dem Brand bislang glücklicherweise niemand. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte durch die alarmierten, umliegenden Feuerwehren mit einem Großaufgebot verhindert und der Brand letztendlich gelöscht werden. Der Gebäudeschaden am Brandobjekt ist jedoch beträchtlich und wird auf einen mittleren, sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Gebäudekomplex ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden vorerst in der Festhalle der Gemeinde oder privaten Unterkünften untergebracht. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau geführt. (KPI Memmingen – KDD)