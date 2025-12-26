PETERSAURACH. (1219) Am heutigen Freitagabend (26.12.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Petersaurach (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein 64-jähriger Bewohner tot geborgen.



Gegen 19:40 Uhr ging die Mitteilung über den Brand eines Einfamilienhauses in der Waldstraße ein.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellten die Kräfte offenes Feuer im Erdgeschoss des Hauses fest; Flammen schlugen aus den Fenstern.

Starke Kräfte sämtlicher umliegender freiwilliger Feuerwehren sind zur Stunde (Stand 21:30 Uhr) mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Rahmen dieser stießen die Feuerwehrleute im ersten Obergeschoss auf eine männliche Brandleiche. Es handelt sich um den 64-jährigen Bewohner. Dieser lebte allein in dem Einfamilienhaus.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich befinden.

Im Rahmen der Löscharbeiten ist die Waldstraße, sowie die Verbindungsstraße zwischen Waldstraße und Buchenstraße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur finalen Brandursache und zum Tod des 64-Jährigen wird die Kriminalpolizei Ansbach übernehmen.



Erstellt durch: Janine Mendel