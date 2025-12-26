NÜRNBERG. (1218) Am Heiligabend (24.12.2025) schürte ein 47-Jähriger ein Feuer auf seinem Balkon im Nürnberger Westen und verließ die Wohnung. Nachdem eine Streife die Flammen gelöscht hatte, kam der Wohnungsinhaber zurück und leistete Widerstand.



Gegen 17:45 Uhr teilte ein Zeuge Brandgeruch und Flammen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Austraße mit. Die Wohnung konnte durch die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West durch die geöffnete Tür betreten werden. Zu Hause war niemand.

Auf dem Balkon stellten die Beamten ein Feuer, bestehend aus mehreren Holzscheiten, sowie eine starke Rauchentwicklung fest. Die Beamten konnten die Flammen mittels eines Feuerlöschers ablöschen. Um die Feuerstelle herum befanden sich diverse brennbare Materialien/Gegenstände.

Da der Wohnungsinhaber nicht vor Ort war, schlossen die Beamten die Wohnungstür und rückten ab.

Gegen 19:20 Uhr erhielten die Beamten die Mitteilung, dass der 47-Jährige (deutsch) wieder nach Hause gekommen sein soll. Sie trafen in der Wohnung auf den Mann und dessen Freundin und sprachen ihn auf den Vorfall an. Hierauf reagierte er sofort äußerst aggressiv, woraufhin er in Gewahrsam genommen werden sollte. Nachdem ihm dies erläutert worden war, leistete der 47-Jährige Widerstand indem er sich sperrte und zu Boden gebracht werden musste. Hier legten ihm die Beamten Handfesseln an und brachten ihn zur Dienststelle.

Durch die Widerstandshandlungen verletzten sich zwei Beamte (28, 34). Einer von ihnen (28) zog sich eine tiefere Schnittwunde zu, welche im Krankenhaus versorgt werden musste.

In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Den Weihnachtsabend verbrachte der 47-Jährige in der Zelle. Zudem muss er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel