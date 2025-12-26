STEIN. (1217) Im Zeitraum von Dienstagnachmittag (23.12.2025), 12:00 Uhr bis Mittwochnachmittag (24.12.2025), 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in Stein (Weihersbuch) ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Ein Zeuge stellte am 24.12.2025, gegen 13:30 Uhr fest, dass in das Feuerwehrhaus im Schulweg eingebrochen worden war. Am Haupteingang bemerkte er ein eingschlagenes Fenster, die Rollos eines Feuerwehrfahrzeugs standen offen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter eine Motorsäge aus dem Gerätehaus.

Angaben zum genauen Entwendungs- bzw. Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Stein. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911/967824-0



Erstellt durch: Janine Mendel