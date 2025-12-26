KRONACH. Eine politisch motivierte Tat auf dem kommunalen Friedhof beschäftigt die Kriminalpolizei Coburg.

Ein Zeuge stellte an Weihnachten fest, dass der Gedenkstein für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus auf dem kommunalen Friedhof Kronach mit zwei Aufklebern beklebt worden war. Beide Aufkleber hatten einen nationalsozialistischen Inhalt. Die Polizei entfernte die Aufkleber und stellten sie sicher.

Der genaue Zeitpunkt des Anbringens kann bislang nicht eingegrenzt werden. Eine Beschädigung des Gedenksteins selbst wurde nicht festgestellt.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Coburg übernimmt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.