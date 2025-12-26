BAD STEBEN, LKR. HOF. Unbekannte Täter brachen über Weihnachten in zwei Wohnhäuser im Fichtener Weg ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten vermutlich am Heiligabend zwischen 15.45 Uhr und 20.00 Uhr. In einem Fall hebelten Unbekannte ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Hof führte eine Spurensicherung durch.

In einem zweiten Fall stellten Bewohner Hebelspuren an einem Fenster fest. Über das aufgehebelte Fenster gelangten die Täter vom Garten aus in das Haus. Auch hier durchsuchten sie diverse Einrichtungsgegenstände. Als möglicher Tatzeitraum kommt der Zeitraum vom 24. Dezember, 12.00 Uhr, bis 25. Dezember, 13.10 Uhr, in Betracht. Aufgrund der räumlichen Nähe zum oben genannten Fall liegt ein Tatzusammenhang nahe. Auch in diesem Fall übernahm die Kriminalpolizei Hof die Spurensicherung.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Fichtener Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.