KRAILLING, LKRS. STARNBERG.Durch eine heftige Explosion wurde in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch ein Zigarettenautomat in Krailling zerstört. Die Kripo ermittelt.

Gegen 03:40 Uhr hatte ein Anwohner einen lauten Knall am Justus-von-Liebig-Ring wahrgenommen, bei einer Nachschau aber zunächst keine Feststellungen gemacht. Am Vormittag konnte dann der völlig zerstörte Automat festgestellt werden, einzelne Teile wurden in einer Entfernung von rund 25 Metern aufgefunden. Eine Hausfassade sowie ein Klimagerät eines benachbarten Wohnhauses wurden durch Trümmer beschädigt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat unter Einbeziehung von Spezialisten des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Erkenntnisse zur Höhe des eventuellen Diebesgutes oder des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.