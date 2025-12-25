INGOLSTADT.Beim Brand einer Gartenhütte im Ingolstädter Stadtteil Mühlhausen entstand am gestrigen Abend Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:30 Uhr hatten die Bewohner einer Doppelhaushälfte am Greutweg den Brand an dem Gerätehaus bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griff das Feuer auf die Fassade und den Dachüberstand des Wohnhauses über. Das Gartenhaus wurde vollständig zerstört.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.