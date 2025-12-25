LANDSBERG AM LECH.Beim Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Landsberg kam in der Nacht auf den heutigen Donnerstag ein 85-jähriger Mann ums Leben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Nachbar war gegen 23:10 Uhr vom Alarmgeräusch eines Rauchmelders in der Wohnung über ihm erwacht und stellte einen bereits verrauchten Flur fest. Nach Alarmierung der Rettungskräfte gelang es dem Mann, einen weiteren Nachbarn zu wecken und zum Verlassen des Hauses an der Ahornallee zu bewegen. Hierbei zogen sich beide Personen jeweils eine leichte Rauchgasintoxikation zu, die medizinisch behandelt wurde.

Die eintreffende Feuerwehr öffnete die Tür der betroffenen Wohnung und konnte dort den alleine anwesenden 85-jährigen Bewohner bergen. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der Mann noch vor Ort. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden, die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache noch in der Nacht übernommen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.